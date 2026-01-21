Российская полиция ловила толпы мигрантов с помощью авиации

Полиция с БПЛА устроила облаву на сотни мигрантов с петербургской овощебазы

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга провели масштабную проверку соблюдения миграционного законодательства на территории Софийской овощебазы. В ходе рейда, состоявшегося 20 января, силовики задействовали беспилотники для пресечения попыток бегства нарушителей, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В поле зрения полиции попали 519 человек, подавляющее большинство из которых (363 человека) оказались иностранцами. Операция сопровождалась попытками некоторых работников скрыться при появлении патрульных машин, но пути отхода были оперативно перекрыты: поднятый в воздух дрон зафиксировал перемещения беглецов и передал координаты наземным группам задержания.

По результатам рейда в полицейские отделы увезли 15 человек. В отношении задержанных составлены административные протоколы по факту нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации.

Подобные рейды на крупных торговых и складских объектов российских городов проводятся регулярно с целью стабилизации миграционной ситуации и выявления лиц, находящихся в стране незаконно.

