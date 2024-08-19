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Подполье: ВС РФ нанесли удар по месту сбора иностранцев под Киевом

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ ударили по месту сбора иностранных наемников в пригороде Киева, сообщает РИА Новости .

По его словам, место сбора иностранцев было поражено.

Он добавил, что прилеты были также по складу ВСУ, где находятся боеприпасы и артиллерия. Он расположен на севере Павлограда в Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что в Сумах устроили провокацию с российскими военнопленными. В местной больнице с ними провели постановочный репортаж.