Российская армия нанесла удар по месту сбора иностранных наемников под Киевом
Подполье: ВС РФ нанесли удар по месту сбора иностранцев под Киевом
Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ ударили по месту сбора иностранных наемников в пригороде Киева, сообщает РИА Новости.
По его словам, место сбора иностранцев было поражено.
Он добавил, что прилеты были также по складу ВСУ, где находятся боеприпасы и артиллерия. Он расположен на севере Павлограда в Днепропетровской области.
Ранее стало известно, что в Сумах устроили провокацию с российскими военнопленными. В местной больнице с ними провели постановочный репортаж.