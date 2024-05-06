Российская армия готовится к окружению Часового Яра

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Российские военные готовятся взять Часов Яр в «котёл», пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на Минобороны.

«Центр опустел, бои ведут на флангах города», — указано в сообщении канала.

Ранее издание Welt сообщило об успехе российской армии под Часовым Яром, атаки которой пока отражают ВСУ.

Ранее замглавы ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Часов Яр неизбежно падет под ударами российской армии, это только вопрос времени.