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Немецкий телеканал сообщил о накаленной обстановке под Часовым Яром в ДНР

Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер сообщил об успехе российской армии под Часовым Яром, пишет RT .

ВСУ отражают атаки в районе города, утверждает журналист.

«Там… русские, очевидно, совершили прорыв… И там обстановка для украинцев накаляется», — отметил он.

Ранее замглавы ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Часов Яр неизбежно падёт под ударами российской армии, это только вопрос времени.