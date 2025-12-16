Россиянку взяли в заложники в египетской больнице из-за неоплаты лечения

68-летнюю российскую пенсионерку не выпускают из египетской больницы, куда она попала с непроходимостью кишечника. Женщина не полностью оплатила лечение, из-за чего буквально оказалась в заложниках у медучреждения, сообщает Mash .

Пенсионерка отдыхала в Шарм-эш-Шейхе вместе с мужем. В один из дней отпуска у нее сильно заболел живот. Женщину экстренно госпитализировали с непроходимостью кишечника. Ее пришлось прооперировать.

Страховая компания пообещала, что полностью оплатит лечение россиянки, включая дополнительное обследование на онкологию. Однако за день до вылета домой женщина выяснила, что страховщики могут заплатить только 1 тыс. долларов, тогда как клиника выставила счет на 7 тыс. долларов.

Родственникам пациентки сообщили в российском консульстве, что помочь может туроператор. Однако он перекладывает ответственность на страховую. В компании же уверяют, что у женщины было обострение хронической болезни, хотя раньше у туристки таких проблем не было.

Сейчас пенсионерка находится в египетской больнице — местные санитары отобрали у нее все документы.

Ранее троих россиян похитили в Мьянме. Их, предположительно, хотят использовать для принудительной работы в мошеннических кол-центрах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.