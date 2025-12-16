Посольство РФ: троих россиян похитили в Мьянме

В консульском отделе посольства России в Мьянме рассказали, что троих граждан РФ похитили в стране, предположительно, для принудительной работы в мошеннических кол-центрах, сообщает ТАСС .

«В работе находятся три аналогичных обращения по гражданам России от их родственников и знакомых. По всем случаям направлены соответствующие ноты в МИД Мьянмы», — сказали дипломаты.

Они добавили, что для оперативного поиска и оказания помощи россиянам посольство поддерживает контакт с местными властями.

Ранее в Мьянме похитили фотомодель из РФ. Сначала ей предложили работу в Таиланде. Оттуда ее направили в Янгон (Мьянма) якобы для собеседования. Там потенциальные работодатели отобрали у девушки документы и поместили ее в скам-центр, где держат еще около 200 человек.

