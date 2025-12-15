Отобрали документы и вывезли в джунгли: модель из Сибири похитили в Мьянме

В Мьянме модель из Сибири, пришедшую на собеседование, скрутили и вывезли в джунгли. Ее держат силой в скам-центре и освобождение бандиты требуют у девушки около 10 тыс. долларов, сообщает Mash .

Сначала модели предложили работу в Таиланде. Оттуда ее направили в город Янгон в Мьянме якобы для прохождения собеседования. Там потенциальные работодатели отобрали у россиянки документы, а саму ее поместили в скам-центр, где держат еще около 200 человек.

Пленников, которые отказываются работать, бандиты пытают, бьют электрошокерами и угрожают убить. Недавно всех похищенных вывезли в джунгли на госгранице Таиланда и Мьянмы. Их захотели спрятать из-за участившихся столкновений боевиков и солдат, а также на фоне чисток, которые устраивают власти. Людям приходиться сидеть в рабстве под звуки взрывов и стрельбы.

Также бандиты потребовали у сибирячки 10 тыс. долларов за освобождение. Этих средств у нее нет. О похищении уже сообщили российским дипломатам в Таиланде и Мьянме.

Ранее силовики в Мьянме освободили несколько тысяч человек, которых держали в рабстве в скам-центре KK Park. Затем они снесли 101 здание центра.

