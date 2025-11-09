Более 100 зданий рабовладельческого скам-центра снесли в Мьянме

Силовики в Мьянме освободили несколько тысяч человек, которых держали в рабстве в скам-центре KK Park. Затем они снесли 101 здание, принадлежавшее центру, сообщает Mash.

Среди снесенных объектов — дома, магазины, склады, рестораны, тренажерный зал, спа-центр и караоке-клуб. Силовики планируют ликвидировать еще 47 недостроев.

Военные прорвались в скам-центр еще в октябре. Они освободили почти 2,2 тыс. человек, которых держали здесь в рабстве и продавали на органы. Среди освобожденных — граждане Китая, Вьетнама, Камеруна и стран СНГ. Всего из таких центров в Юго-Восточной Азии были освобождены как минимум 3,5 тыс. человек, в том числе россияне.

1 ноября силовики приступили к уничтожению зданий KK Park. Также они уничтожили 10 тыс. компьютеров, ноутбуков, планшетов, телефонов и других гаджетов из кол-центра.

Между тем вдоль границы с Таиландом продолжают процветать мошенничество и работорговля. Так, например, силовики Мьянмы проводили операцию по борьбе с китайской мафией, в результате которой более 1,5 тыс. работников скам-центра скрылись, перебравшись через реку Моэй в районе Мэсот на тайско-мьянмской границе. Среди них 500 человек — граждане Индии.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.