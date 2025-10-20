Армия Мьянмы нашла российских рабов в захваченном колл-центре
Фото - © AP Photo / Khin Maung Win
Войска Мьянмы заняли скандально известный колл-центр KK Park около границы с Таиландом, в котором обнаружили почти 2200 людей. Там содержались подневольные работники, в том числе россияне, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на портал Eleven Media.
В колл-центре обнаружили 1645 мужчин, 455 женщин и еще 98 людей, работавших в охране объекта. На территории здания также нашли 10 трупов, оружие, боеприпасы и 30 терминалов спутниковой системы Starlink.
Колл-центр, в котором людей заставляли работать против их воли, состоял из сотен различных зданий — жилых, складских, административных и медицинских.
Из KK Park ранее уже освобождали граждан России. Тогда соотечественников удалось вызволить благодаря совместной работе российских дипломатов, властей Таиланда и Мьянмы.
Несколько дней назад в МИД России рассказали подробности спасения россиянки из мошеннического колл-центра в Мьянме. Вызволенная уроженка Читы рассказывала, что прилетела в Бангкок для работы моделью, но ее похитили и продали в рабство в соседнюю страну.
