Российскую туристку, освобожденную из рабства в Мьянме, хотели перепродать

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин рассказал, что российскую туристку, освобожденную из трудового рабства в мошенническом колл-центре в Мьянме, планировали «перепродать», сообщает РИА Новости .

Россиянка 3 недели находилась в бараке, ожидая перепродажи в какое-то другое «подразделение» того колл-центра, в который попала, потому что по каким-то причинам не подошла для той работы, ради которой ее похитили первоначально.

25-летнюю девушку из Читы похитили в Таиланде и продали в рабство в Мьянме, где торгуют органами. Она приехала в Бангкок работать моделью по объявлению в Telegram-канале, однако стала рабыней.

Как рассказала вырвавшаяся из плена знакомая пострадавшей, по прибытии в Тайланд читинку отправили в спецлагерь на границе с Мьянмой.