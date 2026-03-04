Россиянку унесло течением в открытый океан в последний день отпуска

Москвичка утонула на пляже в Индонезии в последний день отпуска

51-летняя москвичка погибла в Индонезии в последний день отпуска. Женщину унесло мощным течением в открытый океан. Сердечно-легочная реанимация не помогла, сообщает SHOT .

Людмила любила путешествовать, она работала экскурсоводом уже 15 лет. В этот раз женщина с друзьями отдыхала за границей почти месяц. Они решили посетить пляж Парангтритис. Москвичка отошла от друзей, чтобы сфотографироваться с лошадьми и поплавать.

Она долгое время не возвращалась. Тогда друзья забили тревогу. По словам очевидцев, Людмилу унесло в открытый океан, она всячески привлекала внимание, махала руками, звала на помощь. Когда ее смогли вытащить из воды, женщина была без сознания, реанимация на месте не помогла, как и госпитализация. Она скончалась.

Пляж Парангтритис уже забрал немало жизней. Он известен сильными подводными течениями, большими волнами и дюнами. Местные жители советуют туристам не плавать здесь из-за большого количества трагедий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.