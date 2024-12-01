Россиянка «зайцем» долетела из Нью-Йорка в Париж, прячась в туалете

Россиянку задержали в самолете за безбилетный перелет из Нью-Йорка в Париж

Россиянке удалось без билета долететь из Нью-Йорка в Париж. Безбилетницу обнаружил бортпроводник в кабинке туалета, сообщает РЕН ТВ .

У 57-летней Светланы паспорт гражданина РФ и американская грин-карта. В аэропорту Нью-Йорка женщина без билета прошла досмотр, 2 пункта проверки личности и поднялась на борт самолета авиакомпании Delta Airlines, направлявшийся в Париж.

Один из пассажиров рассказал, что в конце 7-часового перелета бортпроводник обнаружил безбилетницу в кабинке туалета. Россиянке отказали во въезде в Париж и в ближайшее время вернут в США, где женщину арестуют по подозрению в «краже услуг».

Выяснилось, что в течение 8 лет Светлана значилась в реестре должников, составленном судебными приставами. Женщина занималась предпринимательской деятельностью.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет чуть не столкнулся с горой во время вылета с американского острова Гавайи. Самолет выполнял рейс из Гонолулу в Лос-Анджелес.