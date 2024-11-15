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Пассажирский самолет чуть не столкнулся с горой во время вылета в США

Самолет авиакомпании American Airlines мог врезаться в гору во время вылета с острова Гавайи, США. Трагедии удалось избежать благодаря указаниям авиадиспетчера, сообщает Lenta.ru .

Инцидент произошел 13 ноября. Самолет выполнял рейс из Гонолулу в Лос-Анджелес.

Воздушное судно едва не врезалось в гору. К счастью, столкновения удалось избежать.

Диспетчер дал указание пилотам выполнить ускоренный набор высоты. Благодаря его действиям был обеспечен безопасный полет самолета. При этом расследование инцидента будет продолжено.

Ранее бизнес-джет рухнул на авто близи аэропорта в США. В результате пять человек погибли.