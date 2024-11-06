Бизнес-джет рухнул на авто и убил пять человек в США
Люди погибли при падении бизнес-джета на машину в Финиксе
В пригороде города Финикс, столицы штата Аризона (США), малогабаритный бизнес-джет упал на машину вблизи аэропорта. В результате случившегося погибли минимум 5 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.
Кадры с места происшествия также появились в Сети. На них видно, как предположительные останки самолета горят на трассе. Рядом с местом ЧП замечены машины, в том числе экстренных служб. Пожар ликвидируют спасатели.
Информации о пострадавших не приводилось. Детали и обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются.
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