Бизнес-джет рухнул на авто и убил пять человек в США

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Люди погибли при падении бизнес-джета на машину в Финиксе

В пригороде города Финикс, столицы штата Аризона (США), малогабаритный бизнес-джет упал на машину вблизи аэропорта. В результате случившегося погибли минимум 5 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

Кадры с места происшествия также появились в Сети. На них видно, как предположительные останки самолета горят на трассе. Рядом с местом ЧП замечены машины, в том числе экстренных служб. Пожар ликвидируют спасатели.

Информации о пострадавших не приводилось. Детали и обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются.

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