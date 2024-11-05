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Air France остановила полеты над Красным морем из-за светящегося объекта в небе

Авиакомпания Air France приостановила полеты над Красным морем, так как пилоты заметили светящийся объект в небе во время пролета над Суданом, пишет РИА Новости .

Отмечается, что полеты над районом Красного моря прекращены до дальнейшего уведомления.

В авиакомпании также сообщили, что маршрут некоторых рейсов был изменен, а ряд самолетов были вынуждены вернуться на посадку в аэропорты вылета.

Ранее экипаж самолета «Аэрофлота» заметил неопознанный летающий объект (НЛО) в небе над Москвой в районе аэропорта Шереметьево.