Россиянка «воскресла» перед похоронами и снова чуть не умерла от удивления

В Дагестане женщина, считавшаяся умершей, пришла в себя во время погребального обряда, утверждает Telegram-канал «Тут Дагестан | Новости Дагестана» со ссылкой на СМИ. По его данным, «воскресшая» может страдать от редкого синдрома Лазаря, когда сердце спонтанно восстанавливает нормальный ритм после неудачных попыток реанимации.

После того, как женщина перестала подавать признаки жизни, родные сочли ее умершей и привезли в мечеть для омовения. Во время обряда женщина внезапно очнулась и была шокирована происходящим. После этого для «воскресшей» пришлось вызывать скорую помощь, говорится в статье.

Прочие подробности ситуации не приводятся.

Ранее в Дагестане 76-летняя пенсионерка не вернулась домой после похода на кладбище, где она хотела навестить могилы родных. Оказалось, что ее растерзали бродячие собаки.