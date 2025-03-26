Бродячие собаки растерзали пожилую женщину на кладбище в Дагестане

76-летняя женщина отправилась на кладбище в Дагестане, чтобы навестить могилы родственников, но домой она так и не вернулась. Оказалось, пенсионерку порвали бродячие собаки, сообщает Mash Gor .

Весь день пропавшую искала семья. Родственники переживали, ведь у пожилой женщины были проблемы со здоровьем. Тело обнаружили поздно вечером у кладбища в Буйнакске.

Правоохранительные органы разбираются в ситуации. Возбуждено уголовное дело о халатности со смертельным исходом.

Ранее сообщалось, что в РФ хотят создать реестр хозяев опасных домашних животных. В Госдуме активно идет работа над соответствующим законопроектом.