Россиянка упала с балкона отеля в Таиланде после ссоры с мужем

Российская туристка упала с балкона гостиничного номера на четвертом этаже на тайском курорте Пхукет после конфликта с супругом, сообщает местное издание The Phuket News .

Инцидент произошел вечером 4 марта в гостинице города Патонг. Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили 53-летнюю российскую туристку, которая лежала лицом вниз в луже крови. Пострадавшую с травмой головы и множественными ссадинами госпитализировали.

Согласно данным местной полиции, Юлия Б. вместе с супругом приехала на Пхукет накануне. По словам мужа пострадавшей, пара распивала алкоголь в номере отеля, а затем произошел конфликт. Внезапно Юлия выбежала на балкон и сорвалась вниз.

Правоохранительные органы проводят расследование.

Ранее стало известно, что россиянина второй день держат в изоляторе в Малайзии из-за царапины в лифте элитного отеля. С него требуют 10 тыс. долларов (800 тыс. рублей) за освобождение.

