Россиянка умерла на вечерней пробежке

В Нижнем Новгороде молодая девушка умерла во время пробежки. Прохожие вызвали скорую, но нижегородка скончалась еще до приезда медиков, сообщает ИА «Время Н».

Происшествие случилось еще вечером 24 июня в микрорайоне Мещерского озера. Девушка потеряла сознание и упала, когда вышла на пробежку перед сном.

Причина смерти спортсменки пока неизвестна.

Ранее врач-инфекционист Владимир Неронов в беседе с РИАМО назвал признаки солнечного удара или перегрева во время отдыха на пляже. Среди них — сильная слабость, головная боль, усиленное потоотделение, а в некоторых случаях еще и покраснение, жар, тошнота и даже рвота. Могут ощущаться напряжение и пульсирование в висках, предупреждал медик.

При перегреве важно переместить человека в тень или прохладное место, а затем снять с него часть одежды, особенно важно освободить голову. При солнечном ударе Неронов советовал освежить голову пострадавшего мокрым полотенцем и дать попить воды небольшими порциями. Если ситуация критическая, необходимо оперативно вызывать врачей.