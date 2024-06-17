Названы признаки перегрева и солнечного удара во время отдыха на пляже

Среди симптомов солнечного удара или перегрева во время пляжного отдыха: усиленное потоотделение, ощущение экстремальной слабости, головная боль, головокружение, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

Он добавил, что это неполный список симптомов. Сюда же можно отнести покраснение, жар и потливость кожи, тошноту и даже рвоту, быстрое пульсирование сердца.

«Среди отчетливых симптомов солнечного удара — остановка потоотделения. Также жар, сухость кожного покрова, озноб, жжение кожи, головная боль и головокружение. Может ощущаться напряженность и пульсация в висках, сильная тошнота и рвота, а также спутанное сознание, выраженное бредовое состояние», — рассказал специалист.

Неронов уточнил, что при перегреве или солнечном ударе на пляже важно переместить человека в тень или в прохладное место. Далее — снять с него часть одежды, особенно важно освободить голову от головного убора. При солнечном ударе — освежить голову охлажденным мокрым полотенцем, давать пить чистую воду небольшими порциями и обратиться за медицинской помощью или вызвать карету скорой помощи.

«Немедленная реакция и правильные действия при подозрениях на перегрев или солнечный удар могут спасти жизнь и предотвратить серьезные осложнения. Следует следить за своим состоянием и состоянием окружающих, регулярно употреблять жидкость и обязательно применять средства защиты кожи от солнца», — резюмировал врач.