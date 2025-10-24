Россиянка случайно снесла голову друга при пристрелке ружья

В Новгородской области женщина случайно выстрелила в голову своего знакомого. Мужчина погиб, его труп был закопан в надежде спрятать улики, сообщает «Лента.ру» .

По данным местных правоохранителей, началось все с того, что компания в составе трех мужчин и женщины отправилась на карьер около деревни Гарь. С собой у них было ружье, они решили устроить его пристрелку.

В какой-то момент оружие оказалось в руках у женщины. Та случайно выстрелила и попала в голову друга, мужчина скончался на месте.

Тогда его друзья решили спрятать труп. Оставшиеся мужчины взяли лодку и перевезли тело через реку Мста. Затем они воспользовались болотоходом, чтобы вывезти тело в лес и закопать там.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Действия остальных участников преступления также будут оценены в рамках закона.

Ранее девочка случайно выстрелила в глаз сверстнице на соревнованиях на Камчатке. По факту травмирования 12-летней девочки возбудили уголовное дело.

