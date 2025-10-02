Девочка случайно выстрелила в глаз сверстнице на соревнованиях на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском по факту травмирования 12-летней девочки на соревнованиях возбудили уголовное дело. Школьница стала случайной жертвой сверстницы, которая выстрелила ей в глаз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Камчатскому краю .

Предварительно установлено, что происшествие случилось 1 октября на тренировке по зимним видам спорта для несовершеннолетних. 11-летняя девочка взяла со стойки пневматическую биатлонную винтовку и случайно выстрелила в сторону 12-летней девочки. Пуля попала в правый глаз пострадавшей и повредила его.

Ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили следователи.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Все обстоятельства случившегося выясняются, назначен ряд экспертиз и проверок. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего в стране закона.

