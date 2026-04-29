В Подмосковье 28 апреля лесных пожаров не зафиксировали

Лесных пожаров 28 апреля на территории гослесфонда Московской области не зарегистрировано. С 29 апреля по 1 мая в регионе ожидается I класс пожарной опасности при прохладной погоде без существенных осадков, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 28 апреля на землях гослесфонда возгораний не выявили. В ближайшие дни в регионе сохранится пониженная температура: днем плюс 4–9 градусов, ночью от минус 2 до плюс 2 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, осадки маловероятны и будут носить локальный характер.

29 и 30 апреля, а также 1 мая на всей территории Московской области установлен I класс пожарной опасности. Это минимальный уровень риска возникновения лесных пожаров.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн га леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас 4 уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.