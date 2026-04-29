Иван Щербаков: в Щукине пройдет капитальный ремонт в четырех жилых домах

Согласованы проекты капитального ремонта четырех многоквартирных домов в районе Щукино. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Работы пройдут по адресам: улица Расплетина, дом 1; улица Маршала Василевского, дом 13, корпус 1; улица Маршала Новикова, дом 2, корпус 3; Авиационная улица, дом 65, корпус 3. «Выданы положительные заключения экспертизы по проектам капитального ремонта четырех многоквартирных домов в районе Щукино. В зданиях 1936–1985 годов постройки обновят кровли, фасады и подвалы, а также полностью заменят инженерные коммуникации и приведут в порядок технические помещения», — отметил Иван Щербаков.

В доме на улице Расплетина отремонтируют плиты перекрытия подвала, на чердаке обновят элементы стропильной системы. Железное покрытие кровли заменят на оцинкованную сталь. Специалисты также смонтируют новые ограждения и обновят страховочные конструкции.

«В рамках работ по капитальному ремонту жилого дома на улице Расплетина специалисты также обновят магистрали инженерных систем — холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и центрального отопления. Кроме того, на объекте будет проложена новая электросеть», — отметил заместитель генерального директора ФКР Москвы Павел Рябоненко.

На улице Маршала Василевского в подвале зальют бетонное напольное покрытие, отремонтируют перекрытия и восстановят кирпичную кладку стен. В здании полностью обновят инженерные коммуникации, в том числе стволы мусоропроводов. После прокладки сетей выполнят финишную отделку.

В здании на улице Маршала Новикова обновят фасад, отремонтируют кровлю и подвал. На цоколе освежат штукатурный слой. Специалисты устроят новые бетонные полы в подвале и приведут в порядок ступени лестничных маршей. В доме полностью заменят системы водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения. Приведут в порядок балконы: нанесут защитный слой бетона на плиты и установят новые экраны.

В доме на Авиационной улице отремонтируют кровлю, смонтируют защитное металлическое ограждение крыши и приведут в порядок лестницы выходов на кровлю. Полностью обновят системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления и пожарного водопровода. Также установят новые стволы мусоропровода и выполнят отделку мусорокамеры.