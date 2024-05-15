Россиянка обнажилась на могиле возлюбленного ради фотосессии

SHOT: модель из Самарской области затравили за голую фотосессию на кладбище

Самарскую модель затравили за голую фотосессию, которую она устроила на могиле своего возлюбленного на сельском кладбище. Сотрудники полиции провели с девушкой профилактическую беседу, а местные жители просят не пускать ее в село, сообщает SHOT .

На днях 34-летняя модель решила устроить ню-фотосессию на сельском кладбище. Местные жители, увидев фотографии в Сети, обрушились на девушку с угрозами и травлей. Также к модели наведались силовики, чтобы провести профилактическую беседу. После этого провокационные снимки были удалены.

При этом местные жители считают девушку «маньячкой и извращенкой», поэтому хотят, чтобы ее обходили стороной.

По словам модели, могила принадлежит парню, которого она любила в юности, а голую фотосессию на кладбище она устроила с целью «напитаться энергией природы». Девушка отметила, что село, в котором она живет, «доводит ее до ручки».

Девушка принимала участие в фестивалях моды «Поволжские сезоны» и сотрудничает с различными модельными агентствами.

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