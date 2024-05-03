Настя Ивлеева призналась, почему не уехала из России

Блогер Ивлеева заявила, что ей никогда не хотел уезжать из России

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева заявила, что никогда не хотела уезжать из России. Таким образом звезда ответила на вопрос, задумывалась ли она об эмиграции после скандала с «голой вечеринкой», сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам звезды, в стране у нее живут родные и друзья, есть работа, бизнес и своя аудитория. В связи с этим она не хочет уезжать из РФ.

«Желания покинуть Россию у меня не было никогда», — пояснила Ивлеева в интервью блогеру Андрею Третьякову.

Она также заявила, что тайно посетила Донбасс на свое 33-летие. Блогер утверждает, что намеренно не афишировала поездку и хотела познакомиться с людьми, которые живут в новых российских регионах.