Настя Ивлеева рассказала, что тайно посетила Донбасс на свое 33-летие

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала, что на свое 33-летие отправилась на Донбасс. По словам знаменитости, она специально не афишировала свою поездку и просто хотела познакомиться с людьми, которые живут на новых территориях, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Ивлеева согласилась с утверждением, что Донбасс — «это не прачечная». Она также отметила, что посещение освобожденных территорий для нее интимный момент, поэтому блогер не стала распространяться в Сети о своей поездке.

«И поскольку я ответственно и тонко к этому подходила, и мне было очень важно поехать самостоятельно, чтобы… Ну, в плане самостоятельно — без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений и так далее. То есть, чтобы выстроить свое впечатление», — рассказала Ивлеева в интервью на YouTube-канале.

Телеведущая призналась, что побывала в Мариуполе. Она 15 минут стояла на линии разграничения и «слушала войну». По ее словам, эти впечатления «останутся с ней на всю жизнь».

Она также отказалась от антивоенных взглядов, аргументируя свою прошлую позицию непониманием исторического контекста. Что касается отношения к Алексею Навальному*, то Ивлеева заявила, что выражала ему поддержку только во время выздоровления после отравления.

В конце прошлого года на всю страну прогремела так называемая «голая вечеринка» Ивлеевой, в которой приняла участие сама блогер и многие знаменитости. Произошедшее вызвало негативную реакцию в российском обществе. После этого телеведущая несколько раз извинилась и выразила поддержку ВС РФ и президенту Владимиру Путину.

Недавно Ивлееву признали виновной и оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии. Сама знаменитость на заседание суда не явилась, свою вину не признала. А ее адвокаты не согласились с вынесенным приговором, заявив, что срок давности по вышеуказанной статье — 3 месяца — уже истек.

*включен в реестр иностранных агентов, включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.