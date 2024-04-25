Блогера Ивлееву оштрафовали на 50 тыс рублей за дискредитацию российской армии
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Тверской райсуд Москвы признал скандального блогера Анастасию Ивлееву виновной в публичной дискредитации российской армии, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Ивлеевой теперь придется оплатить административный штраф в размере 50 тыс. рублей, наложенный по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.
По данным Telegram-канала Baza, поводом для привлечения блогера к ответственности стал пост в ее Instagram*, опубликованный 1 марта 2022 года.
Сама знаменитость на заседание суда не явилась, свою вину не признала. А ее адвокаты не согласились с вынесенным приговором, заявив, что срок давности по вышеуказанной статье — 3 месяца — уже истек.
Также защита Ивлеевой подчеркнула, что делопроизводство в данном случае должно быть прекращено, так как вменяемая звезде статья появилась в КоАП уже после того, как был выложен пост.
*соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.