Блогера Ивлееву оштрафовали на 50 тыс рублей за дискредитацию российской армии

Ивлеевой теперь придется оплатить административный штраф в размере 50 тыс. рублей, наложенный по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

По данным Telegram-канала Baza, поводом для привлечения блогера к ответственности стал пост в ее Instagram*, опубликованный 1 марта 2022 года.

Сама знаменитость на заседание суда не явилась, свою вину не признала. А ее адвокаты не согласились с вынесенным приговором, заявив, что срок давности по вышеуказанной статье — 3 месяца — уже истек.

Также защита Ивлеевой подчеркнула, что делопроизводство в данном случае должно быть прекращено, так как вменяемая звезде статья появилась в КоАП уже после того, как был выложен пост.

*соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.