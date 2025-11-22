Россиянка на байке столкнулась с торговой тележкой в Паттайе и умерла

Гражданка России попала в страшное ДТП в Паттайе: она, управляя байком, влетела в торговую тележку. В результате падения девушка получила серьезные травмы и скончалась в больнице, сообщает Mash .

27-летняя Ксения ехала на мотоцикле по улице Джомтьен, где и столкнулась с тележкой торговки. Россиянка не смогла удержать равновесие, вылетела с байка и ударилась головой о бордюр.

У девушки диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, также были сломаны лицевые кости и рука. Через неделю она скончалась от кровоизлияния в мозг. Тайка-торговка не пострадала.

Ксения приехала в Паттайю из Иркутска полгода назад. Она работала дизайнером. Сейчас ее родные собирают деньги, чтобы оплатить похороны и госпиталь.

