Россиянка чуть не ослепла после уколов ботоксом за 5 тыс рублей

Россиянка чуть не потеряла зрение после уколов ботоксом, стоимость которых составила 5 тыс. рублей. После процедуры она пожаловалась на расфокусировку зрения, хроническую слабость и головокружение, сообщает SHOT .

По словам девушки, она делала процедуру ботулинотерапии по рекомендации врача у специалиста с высшим медобразованием. При этом у пациентки хроническое кожное заболевание, при котором краснеют щеки (розацеа). Услуга и препарат «Ксеомин» 20 единиц обошлись ей в 5 тыс. рублей.

Однако спустя 2 недели после процедуры начались первые недомогания. У девушки появились слабость и головокружение, нарушилось зрение и резко упало давление. При этом до уколов подобных симптомов не наблюдалось. Уже полгода она продолжает лечиться от «побочек» после процедуры и потратила около 60 тыс. рублей на восстановление здоровья.

Россиянка не винит клинику в случившемся и предполагает, что ее состояние связано с индивидуальной непереносимостью ботулотоксина. В настоящее время самочувствие девушки улучшилось, но расфокусировка зрения сохраняется.

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