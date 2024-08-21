Мать Виктории Бони после пластической операции потеряла подвижность шеи

Мать Виктории Бони Галина Ивановна сделала неудачную пластическую операцию в ОАЭ, потеряв подвижность шеи. Она оценила ущерб в 195 млн рублей и обратилась в суд с иском на пластического хирурга Максима Иванчука, сообщает Telegram-канал Mash .

Известно, что 68-летняя женщина согласилась на операцию после того, как ее знаменитая дочь сама прооперировалась и изменила внешность. Хирург, который оперировал мать Бони, учился на Украине, затем уехал в Эмираты, где начал вести практику и брать за операции от 20 до 250 тысяч евро.

Галина Ивановна согласилась на липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и изменение формы век, но после операции начались осложнения. У нее диагностировали некроз тканей, затем пропала подвижность шеи.

Врачи другой клиники в ОАЭ заявили, что теперь женщине нужна пересадка кожи. В итоге пострадавшая обратилась в суд и надеется, что сможет наказать Иванчука по закону и вернуть почти 200 млн рублей.

Адвокат российского блогера также допустила, что хирург мог работать без лицензии. И если это подтвердится, он станет фигурантом уголовного дела и потеряет возможность работать в медицинской сфере до конца жизни.