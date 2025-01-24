Россиянина в Таиланде могут казнить из-за убийства сына

Россиянин выбросил за борт сына во время экскурсии в Таиланде, в результате подросток погиб. Мужчине грозит смертная казнь, сообщает SHOT .

Трагедия произошла, когда россиянин Артем Б. и его 13-летний сын Лукас вместе с другими пассажирами катались на катере по экскурсионному маршруту, который пролегал в акватории Суринских островов.

В какой-то момент, когда судно почти приблизилось к берегу, Артем выбросил сына за борт. Подросток угодил под гребной винт и получил повреждение головы. Капитан тут же остановил катер и вместе с другими пассажирами поднял пострадавшего на борт.

Парня госпитализировали в больницу района Хура Бури. К несчастью, он скончался. По словам знакомых Артема, россиянин состоял в отношениях с местной жительницей, которая и родила ему Лукаса. Мальчик был гражданином Таиланда.

Некоторые очевидцы считают, что Артем в шутку выбросил сына за борт. Он якобы хотел, чтобы тот сам доплыл до берега, до которого оставалось около 200 метров.

Россиянина задержали по подозрению в преднамеренном убийстве. Ему грозит смертная казнь или пожизненное лишение свободы.

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