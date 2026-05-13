Россиянин затопил летевший в Грузию самолет во время похода в туалет

Самолет, летевший из РФ в Грузию, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт из-за затопления, которое вызвал сходивший в туалет россиянин, сообщает Baza .

Superjet 100 компании Red Wings летел в Батуми с 64 людьми на борту. Сразу после вылета из аэропорта Жуковский один из пассажиров направился в туалет. Когда он мыл руки, то слишком сильно дернул кран и сломал ручку.

Под давлением вода быстро разлилась по служебной зоне самолета в хвостовой части. Бортпроводницы оперативно перекрыли кран, но устранить последствия потопа не представлялось возможным.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Жуковский. После вынужденного приземления самолет осмотрели, повреждения устранили. Борту вернули доступ к полетам.

Предварительный ущерб, нанесенный самолету россиянином, составил около 1 млн рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.