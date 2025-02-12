Россиянин впал в кому после инфаркта и остановки сердца в аэропорту Пхукета

SHOT: сердце остановилось у россиянина перед вылетом с Пхукета

У 52-летнего жителя РФ Дмитрия Д. произошел инфаркт в аэропорту перед возвращением из таиландского Пхукета в Россию. Он находится в коме, пока родственники собирают средства на лечение и перевозку на родину, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 7 февраля. Тогда у мужчины резко ухудшилось самочувствие, и он потерял сознание в аэропорту Пхукета.

На место происшествия приехали врачи. Они обнаружили, что у Дмитрия Д. произошел острый инфаркт. Еще у него остановилось сердце, но специалисты смогли привести мужчину в чувство.

Затем Дмитрию Д. сделали операцию в местной больнице. После нее он впал в кому.

Медицинской страховки у Дмитрия Д. не было. В больнице мужчине сделали шунтирование. За процедуры и пребывание в больнице он должен будет заплатить 320 тыс. бат — примерно 1 млн рублей. У семьи нет такой суммы, чтобы оплатить лечение.

Ранее россиянка попала в дорожно-транспортное происшествие на байке в Таиланде. Она умерла в больнице.