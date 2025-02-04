Попавшая в ДТП на байке россиянка умерла в больнице Таиланда

Россиянка, которая попала в дорожно-транспортное происшествие на байке в Таиланде, скончалась в больнице. Доктора на протяжении двух недель пытались спасти ее и искали доноров крови, сообщает SHOT .

40-летняя Анастасия Ш. скончалась в больнице на Пхукете 1 февраля. До этого врачи проводили ряд исследований. Они показали, что мозг женщины умер. Затем россиянку отключили от аппаратов жизнеобеспечения.

Жители Подмосковья — 40-летняя Анастасия, ее муж и 14-летний сын — отправились в отпуск на Пхукет во второй половине января. Женщина арендовала скутер и поехала на нем с подростком по трассе.

Через некоторое время Анастасия разогналась в районе Равай и врезалась в машину Mazda. Автомобиль протащил женщину по дороге.

Подросток не сильно пострадал, поскольку вылетел со скутера. У Анастасии была пробита голова. Ее в тяжелом состоянии отвезли в больницу Vachira Phuket hospital.