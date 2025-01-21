В Таиланде экстренно ищут кровь для переливания разбившейся на байке россиянке

В Таиланде российская туристка разбилась на байке вместе со своим сыном. Сейчас ей требуется переливание крови — состояние критическое, а группа редкая, сообщает SHOT .

Семья из Подмосковья — 40-летняя Анастасия Ш., ее супруг и 14-летний сын — проводила на Пхукете свой отпуск. Накануне женщина и подросток решили проехаться на скутере по окрестностям. В какой-то момент россиянка разогналась на трассе в районе Равай и влетела в автомобиль Mazda, который протащил ее по дороге. Парень сильно не пострадал, так как вылетел с байка.

Анастасию с пробитой головой забрали в госпиталь Vachira Phuket hospital. Туристке, которая находится в тяжелом состоянии, нужно провести операцию с переливанием крови. У женщины вторая отрицательная группа, и в местном банке крови ей помочь не могут: отрицательный резус — редкость для тайцев.

Транспортировать туристку в Россию сейчас нельзя. Потому вовсю идут поиски доноров в Таиланде.

Анастасия трудится в нефтяной компании. Она постоянный участник различных спортивных марафонов.