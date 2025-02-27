Россиянин регулярно насиловал падчерицу и получил 16,5 лет колонии

В Брянской области мужчина долгое время насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Суд отправил его в колонию на 16,5 лет, сообщает « Лента.ру ».

По данным следствия, фигурант насиловал и совершал насильственные действия в отношении девочки. Кроме того, суд признал его виновным и в других преступлениях.

Оказалось, что мужчина незаконно приобрел и хранил огнестрельное оружие, совершал хулиганские действия. Также он был признан виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию падчерицы и ее истязании.

Мужчина признался в содеянном и раскаялся. Суд приговорил его к 16,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

Кроме того, ему назначили ограничение свободы на два года. Также осужденный должен будет выплатить штраф в размере 100 тыс. руб.

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