Детский психолог совратил 14-летнюю девочку на сеансе в Иркутске

Детский психолог Михаил К. совратил 14-летнюю пациентку, когда принимал ее на сеансе в Иркутске. Родители отправили дочь к специалисту, поскольку у него было пять лет опыта работы с подростками, сообщает SHOT .

У 14-летней школьницы были проблемы в связи с переходным возрастом. Родители отправили ее к Михаилу К., заплатив за 50-минутный сеанс три тыс. рублей.

Во время встречи с девочкой Михаил К. начал ее совращать почти сразу. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Его могут отправить в тюрьму на срок до пяти лет.

Ранее столичный суд избрал меру пресечения 70-летнему мужчине, который напал на девятилетнюю девочку и попытался изнасиловать ее. Обвиняемого заключили под стражу.