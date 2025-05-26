Россиянин едва не стал жертвой кобры, которая забралась к нему во двор на Бали

Королевская кобра пробралась во двор к россиянину на Бали

Россиянин с двумя детьми гулял во дворе дома на Бали, когда к ним выползла ядовитая королевская кобра. Мужчина не растерялся и поймал змею, сообщает SHOT .

Россиянин придавил пресмыкающееся шваброй. Затем он схватил ее за голову, после чего поместил змею в банку.

Мужчина запечатлел кобру на видео. Он рассказал, что змея раздула капюшон и «забрызгала все ядом». В кадре он показал пресмыкающееся, находящееся в стеклянной банке.

Россиянин вызвал местную службу отлова. Специалисты отвезли змею в джунгли.

Королевская кобра опасна для человека. При укусе она может впрыснуть в организм до 7 мл яда. Человек сначала начнет задыхаться, а затем его сердце остановится.

Ранее стало известно, что ядовитые змеи массово атакуют российских туристов на Бали. Укушенные россияне жалуются, что вынуждены платить за медицинскую помощь, несмотря на оформленную страховку.