Ядовитые змеи массово атакуют российских туристов на Бали

Евгения из Москвы рассказала, в прошлый четверг девушку укусила змея на территории пятизвездочного отеля Karma Kandara. Ее нога сильно опухла, но сотрудники отеля не оказали помощь, сославшись на отсутствие врача. Местный житель помог россиянке и отвез ее в больницу, где отказались лечить без согласования со страховой компанией. Евгении пришлось объехать 3 больницы, прежде чем сделали противоаллергический укол за 4 тыс. рублей.

После этого ей оказали помощь уже российские специалисты. Во время обратного перелета за Евгенией наблюдали три врача, которые оказались на борту. Место укуса быстро увеличивалось и приобретало синеватый оттенок. Медики не позволили девушке потерять сознание. Сразу после приземления она была направлена в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи им. Склифосовского, где провела всю ночь под капельницами.

Ещё одна история приключилась с Андреем (имя изменено) из Саратова. Мужчину укусила ядовитая куфия. Ее яд не опасен для человека, но у пострадавшего проявилась аллергическая реакция. Как рассказал друг Андрея, ему пришлось самому покупать антигистаминные препараты, потому что не было времени ждать согласования со страховой компанией.

Кроме того, к одному из россиян змея заползла прямо в жилище. Мужчина вовремя обнаружил ее и сбежал. По словам соотечественников, подобные случаи происходят на Бали регулярно.