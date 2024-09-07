Россиянин, чье тело нашли в канаве около статуи Наги в Таиланде, совершил суицид

Тайская полиция заявила, что данное дело раскрыто. Силовики подтвердили версию самоубийства.

Незадолго до смерти мужчину видели скитающимся по острову в одиночку, он был одет только в шорты и гулял босиком. Его тело обнаружили в канаве рядом с популярным среди россиян пляжем Карон около статуи Наги — змеевидного мифического существа. На руках были порезы, одежда была та же самая.

По версии полицейских, синяки на лице мужчина мог получить раньше. Стало известно, что турист покуривал марихуану, а также мог контактировать с местными бандитами.

Полицейские допросили супругу погибшего. По ее словам, бизнесмен был одержим идеей «все или ничего». Мужчина отчаянно пытался разбогатеть. Сначала он делал попытки в Тагиле, а потом захотел начать новую жизнь в Таиланде. Он перевез с собой всю семью.

Илья О. говорил близким, что если не получится добиться успеха, то он сведет счеты с жизнью. Разбогатеть на Пхукете и бизнесмена не вышло. В последнее время семья ночевала на пляжах, а также у случайных знакомых, так как у них не было денег. В семье работала только супруга — она брала заказы на маникюр. Также мужчина предлагал жене совершить совместный суицид, но та отказалась.

Сейчас семья погибшего бизнесмена думает, как быть дальше. Его жена вместе с маленькой дочкой и свекровью находятся на Пхукете.