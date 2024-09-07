Россиянин, чье тело нашли в канаве около статуи Наги в Таиланде, совершил суицид
Фото - © Telegram-канал SHOT
27-летний бизнесмен из Нижнего Тагила Илья О., чье тело нашли ранее на тайском Пхукете, совершил самоубийство, сообщает SHOT.
Тайская полиция заявила, что данное дело раскрыто. Силовики подтвердили версию самоубийства.
Незадолго до смерти мужчину видели скитающимся по острову в одиночку, он был одет только в шорты и гулял босиком. Его тело обнаружили в канаве рядом с популярным среди россиян пляжем Карон около статуи Наги — змеевидного мифического существа. На руках были порезы, одежда была та же самая.
По версии полицейских, синяки на лице мужчина мог получить раньше. Стало известно, что турист покуривал марихуану, а также мог контактировать с местными бандитами.
Полицейские допросили супругу погибшего. По ее словам, бизнесмен был одержим идеей «все или ничего». Мужчина отчаянно пытался разбогатеть. Сначала он делал попытки в Тагиле, а потом захотел начать новую жизнь в Таиланде. Он перевез с собой всю семью.
Илья О. говорил близким, что если не получится добиться успеха, то он сведет счеты с жизнью. Разбогатеть на Пхукете и бизнесмена не вышло. В последнее время семья ночевала на пляжах, а также у случайных знакомых, так как у них не было денег. В семье работала только супруга — она брала заказы на маникюр. Также мужчина предлагал жене совершить совместный суицид, но та отказалась.
Сейчас семья погибшего бизнесмена думает, как быть дальше. Его жена вместе с маленькой дочкой и свекровью находятся на Пхукете.