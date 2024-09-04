Труп замученного россиянина нашли у статуи змееподобного существа на Пхукете

На тайском острове Пхукет погиб 27-летний россиянин Илья О. Труп мужчины со следами пыток обнаружили в канаве у статуи Наги — змеевидного мифического существа, сообщает Baza .

Тело нашли 3 октября. Мужчина лежал в канаве голым по пояс. Полиция обнаружила около него сумку, где были российский паспорт убитого, банковские карты, а еще паспорт на имя женщины.

Эксперты осмотрели труп. Они выяснили, что россиянина сильно избили и порезали ножом. У него были синяки вокруг глаз и уха, а также на обеих руках — глубокие порезы до кости, раны на левой ноге, синяки на кадыке и под подбородком. К моменту обнаружения он был мертв свыше 12 часов.

Полицейские не выявили на месте обнаружения трупа следов борьбы и крови. Они полагают, что жертву убили в другом месте, а уже потому выкинули в канаву.

Власти острова начали расследование по данному факту. Предполагается, что девушка, чьи документы нашли в сумке, еще жива. Полиция думает, что у россиянина мог быть конфликт с местными бандитами.