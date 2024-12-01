Россияне задержаны на акции протеста в Грузии

Восьми россиянам предъявили обвинения в мелком хулиганстве после погромов в Тбилиси, сообщает Life со ссылкой на телеканал «Имеди».

По данным канала, все восемь человек — мужчины в возрасте от 24 до 55 лет.

Им предъявлены обвинения в мелком хулиганстве, неповиновении полиции и других административных правонарушениях.

Беспорядки в Тбилиси проходят три дня подряд после отказа грузинских властей от немедленных переговоров о вступлении страны в Евросоюз и отказе принимать гранты из-за рубежа. В ночь на воскресенье манифестанты пытались поджечь здание парламента, но были разогнаны полицейским спецназом, применившим водометы и слезоточивый газ.