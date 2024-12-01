Полиция зачистила площадь перед парламентом Грузии от протестующих
Участников беспорядков в Тбилиси оттеснили от парламента Грузии
Участников беспорядков в Тбилиси оттеснили от площади, где находится парламент Грузии, сообщает РИА Новости.
Спецназ оттеснил митингующих с территории у парламента и окружил здание, демонстранты переместились по проспекту Руставели
При этом манифестанты продолжают забрасывать силовиков пиротехникой. Для разгона демонстрантов применяют водометные машины и слезоточивый газ.
По данным агентства, полиция начала задерживать участников акции.
Ранее участники беспорядков подожгли здание парламента, пожар уже потушили.