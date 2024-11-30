Манифестанты в Тбилиси подожгли здание грузинского парламента
Участники беспорядков в Тбилиси устроили пожар в здании парламента Грузии
Участники беспорядков в Тбилиси устроили пожар в здании парламента Грузии при помощи пиротехники, сообщает RT.
На распространяемых агентствами кадрах видно, как протестующие закидывают петарды и фейерверки в здание.
Беспорядки в Тбилиси идут третий день. Протестующие выступают против решения властей заморозить переговоры о вступлении в Евросоюз и отказаться от европейских грантов.
США уже приостановили стратегическое партнерство с Грузией, назвав антидемократической правящую партию страны «Грузинская мечта».