Манифестанты в Тбилиси подожгли здание грузинского парламента

сегодня в 23:15

Участники беспорядков в Тбилиси устроили пожар в здании парламента Грузии

Участники беспорядков в Тбилиси устроили пожар в здании парламента Грузии при помощи пиротехники, сообщает RT .

На распространяемых агентствами кадрах видно, как протестующие закидывают петарды и фейерверки в здание.

Беспорядки в Тбилиси идут третий день. Протестующие выступают против решения властей заморозить переговоры о вступлении в Евросоюз и отказаться от европейских грантов.

США уже приостановили стратегическое партнерство с Грузией, назвав антидемократической правящую партию страны «Грузинская мечта».