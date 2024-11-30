В США назвали антидемократической партию "Грузинская мечта"

Вашингтон приостанавливают стратегическое партнерство с Тбилиси из-за решения грузинских властей приостановить начало переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепа.

В заявлении указано, что действия правящей в стране партии "Грузинская мечта" нарушили основные принципы стратегического партнерства между США и Грузией, которое было основано на общих ценностях и приверженности демократии. Поэтому Вашингтон приостановил действие этого механизма.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны приняли решение до конца 2028 года не обсуждать открытие переговоров с ЕС о членстве и не принимать гранты со стороны Евросоюза.

В Грузии происходят протесты оппозиции против решения властей. Задержано более ста манифестантов.