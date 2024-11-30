Более сотни человек задержали за хулиганство и неподчинение на протестах в Грузии

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МВД Грузии: 107 человек задержаны на акции протеста оппозиции у парламента

Правоохранительные органы Грузии задержали 107 человек за хулиганство и неподчинение полиции во время акции протеста оппозиции у парламента республики в Тбилиси, сообщает Газета.ru .

По данным МВД Грузии, в результате беспорядков, которые прошли в ночь на 30 ноября, пострадали 10 сотрудников полиции. В настоящее время в больнице остается 1 полицейский, получивший ожоги разных частей тела.

В ходе акции протестующие повредили входные ворота парламента, инфраструктуру, камеры видеонаблюдения, защитную баррикаду здания парламента, а также поджигали мусорные урны.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти республики приняла решение заморозить вопрос о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Решение парламента вызвало недовольство у грузинской оппозиции, которая вышла на акции протеста.