Грузия заморозила переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года
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Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» 28 ноября приняла решение до 2028 года заморозить вопрос о вступлении страны в Евросоюз, такое заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, пишет ТАСС.
Он пояснил, что вопрос о вступлении Грузии в Евросоюз в ближайшее время не будет подниматься.
«Мы также до 2028 года отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза», — сказал Кобахидзе.
Ранее Кобахидзе высказался о вооруженном конфликте на Украине. Премьер Грузии считает, что скоро украинский вопрос разрешится. Он также высказался, что его стране нужна перезагрузка отношений с США, а она, в свою очередь, связана с завершением СВО, выборами в Грузии и выборами в Америке.