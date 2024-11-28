Грузия заморозила переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» 28 ноября приняла решение до 2028 года заморозить вопрос о вступлении страны в Евросоюз, такое заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, пишет ТАСС .

Он пояснил, что вопрос о вступлении Грузии в Евросоюз в ближайшее время не будет подниматься.

«Мы также до 2028 года отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза», — сказал Кобахидзе.

Ранее Кобахидзе высказался о вооруженном конфликте на Украине. Премьер Грузии считает, что скоро украинский вопрос разрешится. Он также высказался, что его стране нужна перезагрузка отношений с США, а она, в свою очередь, связана с завершением СВО, выборами в Грузии и выборами в Америке.