Конфликт на Украине завершится «очень скоро», заявила Грузия

сегодня в 18:02

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны считают, что конфликт на Украине «завершится очень скоро». Об этом политик рассказал в контексте ожиданий будущей приостановки спекуляций о том, что ЕС может приостановить безвизовый режим для Грузии, сообщает ТАСС .

Кобахидзе заявил, что грузинскому государству требуется «существенная перезагрузка» отношений с США и Евросоюзом. По его словам, эту перезагрузку грузины связывали с тремя событиями — завершением СВО, выборами в республике и президентской гонкой в США.

Глава правительства отметил, что выборы в Грузии и в США завершились так, что все обещает способствовать перезагрузке отношений.

«Что касается завершения [конфликта] на Украине, думаем, что и [конфликт] завершится очень скоро», — сказал Кобахидзе.

По мнению политика, «очень скоро» будут созданы условия для ощутимой перегрузки отношений Грузии и Запада.