Россияне украли три резиновых попы из секс-шопа и попали на видео

В Екатеринбурге трое мужчин посреди ночи ворвались в интимный магазин и украли из него три мастурбатора в виде женских ягодиц и 29 000 рублей наличными. О краже заявил владелец бутика, сообщает E1.RU .

По словам предпринимателя, воришки вынесли из его магазина три резиновых попы стоимостью 14-25 тысяч рублей.

«Вообще, сначала четыре коробки взяли, но четвертую унести не смогли и бросили на улице», — добавил собственник магазина «для взрослых».

Однако владелец магазина пока не намерен заявлять в полицию о произошедшем. В связи с этим издание предположило, что видео налета на секс-шоп может оказаться постановочным, а вся ситуация — шутка по случая Дня смеха.

Ранее российские мужчины проявляли особый интерес к средствам для потенции, вибраторам, «помпам» и БДСМ-игрушкам в преддверии Дня всех влюбленных.